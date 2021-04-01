В Самаре речные перевозки хотят вернуть в нужное русло

В Самаре пора наводить порядок с речными перевозками Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре в преддверии судоходного сезона обсудили проблему речных перевозок в регионе. Для этого представители ОНФ, областного минтранса и эксперты собрались за круглым столом, чтобы понять, что в регионе идет не так.

Неудобное расписание и старые корабли

Представитель регионального штаба ОНФ Дмитрий Волобоев рассказал, как сейчас обстоят дела с перевозками глазами обычного пассажира.

По его словам, все суда старые, по сути находятся в запущенном состоянии В дождь через иллюминаторы протекает вода, и в целом флот выглядит непрезентабельно - второй раз ехать точно не хочется. Но правый берег Волги является излюбленным местом отдыха самарцев. Турбазы заполнены уже с мая, многие едут с палатками. И зачастую у турбаз и массовых мест отдыха нет нормальных причалов, а переправу в большинстве случаев осуществляют на нелегальных лодках. Такие перевозчики никак и никем не контролируются, а разговоры о том, что надо бы эту сферу выводить на чистую воду и налаживать систему перевозок начинаются только после трагических случаев. Так, в 2019 году погибла самарская певица Юлия Гольдина. Лодка "Казанка" с четырьмя пассажирами на борту столкнулась с катером. В результате девушка погибла, ее тело водолазы нашли спустя несколько дней.

Пассажиры, конечно, видят состояние судов, но уже считают их "родными", привычными. "Да нормально! Ходят и ладно", - говорят пассажиры. Но в последние пару лет уже и ходят не так хорошо. Как рассказал Волобоев, из расписания ушли так называемые "рабочие электрички" - рейсы, на которых пассажиры могли уехать за Волгу вечером после работы, а утром снова отправиться на работу. Кроме того, неудобно составлено расписание судов по направлению до Ширяево и других популярных мест - у туристов, фактически, нет возможности нормально погулять там, поскольку как только приехали, уже скоро надо уезжать.

Волобоев считает, что нужно пересмотреть расписание, привести в нормальное состояние причалы и наладить более эффективный менеджмент.

Во время встречи также прозвучало, что нормальных причалов толком нигде и нет - имеются лишь дебаркадеры, которые очень неудобны для пассажиров. Кроме того, в регионе действует старый флот. Например, теплоходы "Москва" имеют возраст порядка 40-50 лет, а популярные "Омики" и вовсе были выпущены в начале 60-х годов прошлого века.

Представители пассажирских предприятий при этом не отрицают, что суда старые, но им них регулярно проводят капитальный ремонт, который способен существенно продлить срок службы. Конечно, до бесконечности его делать нельзя, к тому же, если не технически, то морально корабли уже давно устарели.

Самарский опыт пригодился в Нижнем Новгороде

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Вадим Нуждин отметил, что регион обладает колоссальным потенциалом для речных перевозок. И при этом сейчас даже не рассматривается возможность организации пассажирских перевозок от Самары до Тольятти, Сызрани или Саратова. Нуждин поинтересовался у представителя регионального минтранса, когда ждать позитивных изменений.

Руководитель департамента развития транспортного комплекса регионального минтранса Сергей Калинин отметил, что развитию речных перевозок в последнее время мешает пандемия из-за коронавируса. Выделяется меньше средств, которых не хватает ни на покупку судов, ни на модернизацию инфраструктуры.

Вместе с тем он отметил, что летом в регионе начнется тестовая эксплуатация электрического судна, построенное питерской компанией, а также обсуждается возможность эксплуатации теплоходов "Чайка", которые строятся в Татарстане.

При этом несколько лет назад правительство Нижегородской области стало сотрудничать с самарской компанией, чтобы наладить в регионе речные перевозки с использованием судна на подводных крыльях "Валдай". Опыт в Нижегородской области оказался успешен, но в Самарской области перенимать его пока не собираются. Нуждин поинтересовался у представителей самарского минтранса, почему этих же специалистов не привлекали к работе в родном регионе. Представители компании ответили, что обращались в министерство, но до реального обсуждения дела так и не дошло. В минтрансе же сказали, что да, опыт изучают, но отметили, что "Валдаи" в регионе неприменимы из-за большего пассажиропотока. На это участники встречи отметили, что нужно комплексно подходить к вопросу, а не зацикливаться только на характеристике одного судна.

По итогам обсуждения стороны пришли к решению, что надо вновь сесть за круглый стол и на этот раз поговорить более детально. Сейчас решили, что потенциал для речных перевозок в регионе есть, но и проблем хватает. Поэтому в ближайшее время общественники намерены провести подобную встречу с главой регионального минтранса Иваном Пивкиным.