Новую Lada Niva Travel будут собирать на основной площадке в Тольятти

Lada Niva Travel теперь будет выпускаться на основном производстве в Тольятти

Производство внедорожника Lada Niva Travel перенесут на основное производство завода в Тольятти. Об этом сообщили на "АвтоВАЗе".

Автомобиль Lada Niva Travel показали в обновленном дизайне в конце прошлого года. Модель представляет собой модернизированный вариант машины, которая ранее продавалась под названием Chevrolet Niva.

Chevy Niva производилась на отдельной производственной площадке. Теперь модель будут делать на одной линии со старой "Нивой", которая теперь называется Lada Niva Legend.

Ранее сообщалось, что в 2024-м году появится абсолютно новое поколение "Нивы".