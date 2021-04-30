Представители ПСК «Волга» пойдут под суд за хищение бюджетных средств во время ремонта улицы Авроры

Из бюджета было похищено более 26 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приволжская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 26,2 миллионов рублей из городского бюджета компанией ПСК «Волга». Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

- Уголовное дело было возбуждено по моему обращению. По версии следствия, денежные средства были выделены на «технологические окна» Куйбышевской железной дороги, которых по факту не было, - рассказал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Напомним, это уже не первое уголовное дело, возбужденное в отношении подрядчика. Так, в прошлом году проектно-строительную компанию обвиняли в мошенничестве при строительстве детского сада на улице Ташкентская.