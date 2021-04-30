Депутаты Самары направили законопроект об ужесточении наказания за пьяное вождение в Правительство РФ

Ужесточат как административную, так и уголовную ответственность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты Самарской губернской думы одобрили внесение изменений в федеральные законы об ужесточении наказаний за вождение в пьяном виде. Законопроекты были направлены в Правительство РФ и Верховный Суд РФ для получения официального комментария.

За 2021 год в Самарской области уже произошло несколько крупных аварий, в которых погибли люди. С большой долей вероятности причиной ДТП мог стать алкоголь. В связи с этим, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил подготовить законопроект об ужесточении как административного наказания за вождение в нетрезвом виде, так и уголовную ответственность.

Так, на основании предложений губернатора, были разработаны два законопроекта, которые направлены на повышение ответственности и дисциплины у водителей. Депутаты предлагают увеличить уголовную ответственность за ДТП в нетрезвом виде, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда или смерти человека.

Также, были внесены изменения в кодекс административных нарушений. Депутаты предлагают ужесточить административную ответственность и увеличить штрафы для нетрезвых водителей.

- Предлагается повысить размер штрафов за вождение в пьяном виде и отказ от освидетельствования с 30 до 50 тысяч рублей, предельный срок лишения водительских прав - с 2 до 5 лет, предельный срок административного ареста - с 15 до 30 суток, - рассказали депутаты.

Оба законопроекта были направлены в Правительство РФ для получения официального отзыва.