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Общество30 апреля 2021 19:03

В Самаре на майские праздники усилят контроль за нетрезвыми водителями

В регионе пройдут масштабные профилактические рейды ГИБДД
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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На дороги Самарской области выйдут усиленные наряды ДПС

На дороги Самарской области выйдут усиленные наряды ДПС

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на период майских праздников усилят контроль за нетрезвыми водителями. На дороги выйдут дополнительные наряды ДПС.

- Обращаем внимание, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не будет ни в период праздников, ни в какое-либо другое время. Повсеместно будут проведены массовые проверки и спецоперации, направленные на выявление нарушений, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Самарской области.

Напомним, депутаты губдумы направили в Правительство РФ два законопроекта, которые ужесточают наказания для нетрезвых водителей. Если от Правительства и Верховного суда придет положительный отзыв, то в Самарской области увеличат штрафы и ужесточат уголовное наказание за пьянство за рулем.