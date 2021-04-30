В Самаре на майские праздники усилят контроль за нетрезвыми водителями

На дороги Самарской области выйдут усиленные наряды ДПС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на период майских праздников усилят контроль за нетрезвыми водителями. На дороги выйдут дополнительные наряды ДПС.

- Обращаем внимание, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не будет ни в период праздников, ни в какое-либо другое время. Повсеместно будут проведены массовые проверки и спецоперации, направленные на выявление нарушений, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Самарской области.

Напомним, депутаты губдумы направили в Правительство РФ два законопроекта, которые ужесточают наказания для нетрезвых водителей. Если от Правительства и Верховного суда придет положительный отзыв, то в Самарской области увеличат штрафы и ужесточат уголовное наказание за пьянство за рулем.