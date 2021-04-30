Тюрьме, в которой сидел самый страшный маньяк Самары, исполнилось 110 лет

В стенах этого учреждения были расстелены самые страшные преступники советского времени Фото: УФСИН по Самарской области

Следственному изолятору №2 УФСИН России по Самарской области исполнилось 110 лет. Сызранское СИЗО является самым старым уголовно-исправительным учреждением Самарской области.. За много лет существования Сызранской тюрьмы, через нее прошли многие легендарные личности, а в 50-е годы прошлого столетия тюрьма получила статус «расстрельной».

- Здесь свой неправедный путь закончили самые кровожадные преступники советского времени. Среди них, самый известный самарский маньяк Борис Серебряков, который в 60-70-х годах наводил ужас на жителей губернии, - рассказали в УФСИН по Самарской области.

На счету Бориса Серебрякова порядка 40 криминальных эпизодов и 9 жертв, которых он убивал в частном секторе областной столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Дядя, не убивай нас, пожалуйста!»: как в Куйбышеве ловили жестокого маньяка на велосипеде Бориса Серебрякова

50 лет назад жители Поволжья стали свидетелями жутких преступлений «Ночной твари», ветеран МВД рассказал «КП-Самара», почему этот человек превратился в убийцу (подробности)