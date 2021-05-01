Жители Самары больше не увидят электробус на улицах города

О возобновлении маршрута ничего не сказано Фото: Архив "КП"

Представители ТТУ Самары сообщили, что с 1 мая 2021 года заканчивается срок действия договорных отношений по эксплуатации электробуса. Электробус курсировал по маршруту №108 «Губернский рынок – Южный город».

Специалисты не сообщили о том, будет ли продлен договор на следующий период.

Напомним, электробус в Самаре появился в прошлом году и за год эксплуатации не раз ломался и снимался с маршрута. Стоит отметить, что это был тестовый экспонат. За год тестового периода должны были принять решение о закупке такого транспорта для Самары. Но к настоящему времени в департаменте транспорта не появилось информации об этом.