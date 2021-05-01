В Самаре выросла рождаемость благодаря "пандемийному" июлю

Первый месяц 2021 года, когда выросла рождаемость Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Самарской области выросла рождаемость в марте 2021 года, соответствующими данными поделились в Росстате. За месяц на свет появились 2536 детишек - это почти на 400 больше, чем за тот же месяц год назад. Видимо, возымели действие усилия правительства - в прошлом году несмотря на пандемию семьям с детьми была гарантирована значительная поддержка, выплаты, повышение маткапитала.

За первый квартал статистика пока не настолько радужная - рождаемость чуть ниже, чем в прошлом году, почти на сто младенцев. В принципе, март первый месяц, когда рождаемость 2021 года выросла по отношению к 2020-му. В 2021 году рождаемость была намного ниже смертности, и упала по отношению к прошлому году. Мы подробно рассказывали об естественной убыли населения.

При этом в марте выросло число смертей - их стало больше, чем в 2020 году на 1137. Всего за месяц умерли 4782 человека. За три месяца смертность этого года превысила показатели предыдущего периода на 1886 человек. Естественная убыль населения в этом году составила 5171 человек.

Вот что говорил об этом эксперт в студии радио "Комсомольская правда":

социолог Владимир Звоновский - о естественной убыли населения в Самарской области