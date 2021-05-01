1 мая в Самаре камнем обозначат место для стелы "Город трудовой доблести"

Знак появится ближе к парку Металургов

В Самаре 1мая камнем обозначат место, где затем построят стелу "Город трудовой доблести". Звание было присвоено областной столице 2 июля 2020 года. Как отметил губернатор Дмитрий Азаров, это - особое признание заслуг ветеранов. Мы рассказывали, что значит присвоение этого статуса и что теперь изменится.

В 2020 году проходило голосование для того, чтобы определить, где поставить стелу. Выбрали место на аллее трудовой славы на Безымянке. Особенно отмечалось, что выбор сделан не случайно - ведь именно здесь в годы войны и располагались предприятия, выпускавшие самолеты, вооружение.

Сейчас место под стелу уже огородили - прямо рядом с парком Металургов, 1 мая здесь пройдет торжественная закладка первого камня, его привезли с Урала - чтобы подчеркнуть общую вовлеченность всего советского народа в Победу. Саму стелу установят в сентябре 2021 года, ко дню города. По замыслу она должна "венчать аллею, где установлены памятные знаки всем предприятиям Куйбышева".