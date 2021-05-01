Салют в Самаре 1 мая 2021 года: смотрим прямую трансляцию со склона площади Славы

В Самаре будет салют

В честь праздника под площадью Славы запустят салют в Самаре 1 мая 2021 года. Покажем празднование в канун Пасхи в день праздника весны и труда. Прямо сейчас ведется подготовка к запуску салюта - картинку обязательно увидят все те, кто вышел прогуляться этим вечером.

Специально горожан на салют не звали, для того, чтобы не делать столпотворения. Однако увидеть салют можно с разных точек в Самаре.

Мы покажем онлайн-трансляцию в группе ВКонтакте. А потом мы поделимся фотографиями и видео.Как передает с места наш журналист, салют дают с баржи.

Напомним, что в этот же вечер начинается литургия - пасхальное богослужение. В Софийском соборе его проведет митрополит Сергий.