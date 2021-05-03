В Самаре на грузчика алкогольного магазина возбудили уголовное дело за близость с восьмиклассницей

Правоохранители продолжают расследование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе областной столицы 29 апреля возбудили уголовное дело на 19-летнего молодого человека. Парню, работающему грузчиком в магазине, вменяют половое сношение с 14-летней девочкой.

- По версии правоохранителей, в декабре 2020 года у него была интимная близость с 14-летней ученицей 8 класса. Произошло это в квартире дома на улице Ташкентской, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Связь была по обоюдному согласию, но в любом случае это незаконно. Сейчас подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

Напомним, что по такой же статье - 134 УК РФ - могут в скором времени предъявить обвинения еще троим парням. Им вменяют совращение своей 14-летней подруги из Новокуйбышевска.