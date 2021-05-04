Средневолжская газовая компания оказывает адресную социально-значимую помощь

Сотрудники СВГК помогают горожанам Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В рамках восьмой инвестиционной программы ООО «СВГК», оказана социально значимая помощь двум ветеранам города Октябрьска Самарской области. По адресам их проживания на ул. Мичурина и на ул. Волго-Донской тольяттинскими специалистами компании проведен весь комплекс работ по установке проточных газовых водонагревателей. Проектирование и монтаж осуществил центр техприсоединения «Тольятти». Пусконаладку системы провели работники октябрьского подразделения СВГК. Теперь горячая вода для бытового комфорта заслуженных людей всегда в буквальном смысле под рукой.

Действующая инвестиционная программа СВГК носит ярко выраженную социальную направленность. На оказание социально-значимой помощи в сфере газификации отдельным категориям граждан до 2024 года запланировано свыше 12 млн. рублей.

На мероприятия по строительству сетей газораспределения для технологического подключения льготной категории граждан, в том числе на газификацию площадок под жилую застройку для многодетных семей, лимит капитальных вложений в течение пяти лет срока действия программы составит более 1,9 млрд рублей.