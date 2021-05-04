В Самаре очевидцы сняли потасовку в автобусе из-за маски

Потасовку засняли на видео Фото: скриншот

Во вторник, 4 мая, в Самаре во время очередного масочного рейда произошла конфликтная ситуация с сотрудниками правоохранительных органов. Видео произошедшего очевидцы выложили в соцсети.

По словам автора ролика, сотрудники полиции вместе с представителями добровольной народной дружины зашли в автобус на площади Кирова. Они обратили внимание на одного из пассажиров, который ехал в общественном транспорте без маски. После замечания мужчина надел маску, но сотрудники полиции решили вывести его из автобуса для составления протокола за правонарушение.

По версии очевидцев, пассажир отказался покидать автобус и начал препираться с правоохранителями. Представители ДНД попытались силой вывести пассажира из автобуса, из-за чего в общественном транспорте началась потасовка, окружающие люди толкали полицейских, хватали их за рукава и просили покинуть автобус, так как они мешают опаздывающим пассажирам.

В комментариях под записью люди практически единодушно защищают нарушителя и осуждают действия сотрудников полиции и ДНД. Некоторые делятся похожими историями.

- Меня тоже вывели из автобуса. Зашли на площади Кирова, начали сразу на камеру снимать, подошли ко мне, я сразу надела маску, но они все равно меня вывели, повели к себе в коморку, составили протокол, - рассказывает Ольга.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отказались комментировать данную ситуацию.

Напомним, с начала текущего года было оформлено более 170 протоколов на «антимасочников», рейды продолжаются.