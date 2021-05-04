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Общество4 мая 2021 13:50

На Самару идет гроза с сильным ветром до 23 м/с

МЧС предупредили об ухудшении погоды в конце дня 4 мая
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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В Самаре резко ухудшится погода к вечеру

В Самаре резко ухудшится погода к вечеру

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, 4 мая 2021 года, в Самарской области сильно ухудшится погода. Об этом сообщили в региональном МЧС.

- 4 мая, во второй половине дня и вечером, ожидаются локальные ливни и шквал 18-23 м/с, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Ранее синоптики предупредили об усилении юго-западного ветра с порывами, однако осадков не ожидалось. В настоящее время по данным Яндекс.Погоды, в Самаре +28 градусов тепла, ветер дует с юга со скоростью 8-9 м/с.