В Самарской области третий день подряд фиксируют 10 умерших среди заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самаре 62 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Не считая областную столицу, больше всего заразившихся по региону в Новокуйбышевске (16) и Тольятти (10). Всего за сутки 139 новых заболевших.

Третий день подряд в Самарской области фиксируют десять летальных случаев. Во вторник, 4 мая, сообщили, что среди заболевших умерли семь женщин в возрасте от 44-х до 79-ти лет, а также трое мужчин, самому младшему из которых было 48 лет, двух другим, соответственно, 80 лет и 84 года. Все они имели сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Самарской области заразились 62 103 человек. Из выздоровели 59 253, умерли - 1 542.

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