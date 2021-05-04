В Самарской области за выходные произошло 128 природных пожаров

В Самарской области за праздники произошло 128 природных пожаров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие выходные и начавшиеся майские праздники произошло 128 природных пожаров. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.

Больше всего пожаров было в Ставропольском, Красноярском, Кинель-Черкасском, Борском и Волжском районах. Были возгорания и в городах, чаще всего в Отрадном и Тольятти. Трава горела на общей площади в 3,49 га.

Всего с начала года в Самарской области произошло 1 254 природных пожара на общей площади в 116 га.

Сейчас в регионе действует особый противопожарный режим, кроме того, вскоре запретят ходить в леса из-за обработки деревьев от вредителей.