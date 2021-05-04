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Общество4 мая 2021 18:38

В Самаре из-за жестокого обращения с детьми-инвалидами в пансионате возбудили дело

Виновным грозит до трех лет лишения свободы
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с детьми с инвалидностью в пансионате

В Самаре возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с детьми с инвалидностью в пансионате

Фото: Андрей КАРА

В Самаре возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с детьми с инвалидностью в пансионате. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Как сообщалось ранее, внезапная проверка в самарском пансионате для детей-инвалидов вскрыла многочисленные нарушения. Детей неправильно усаживали в коляски, одевали в рваную одежду, лечили пролежни зеленкой и составили меню, в котором были такие пункты как "салат из свежего лука", состоящий из репчатого лука и подсолнечного масла.

Как сообщают в прокуратуре, директор пансионата, не дожидаясь выводов проверки, уволилась самостоятельно.

Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего воспитания несовершеннолетних, сопряженно с жестоким обращением.