В Самаре после потасовки в автобусе из-за маски задержали двоих пассажиров

В автобусе произошла потасовка из-за масок

В Самаре задержали двоих человек после потасовки в автобусе из-за маски.

Конфликт в общественном транспорте произошел во вторник, 4 мая. Проходил очередной рейд по соблюдению масочного режима, во время которого сотрудники полиции вместе с представителями народной дружины зашли в автобус на площади Кирова. Они обратились к пассажиру без маски, который после высказанного ему замечания надел ее. Однако, мужчину все равно пытались вывести из автобуса, чтобы составить административный протокол. Другие пассажиры за него вступились, завязалась потасовка.

Сейчас задержаны два человека, в отношении них составлены протоколы за нарушение масочного режима и мелкое хулиганство. Наказание для них в среду изберут в суде.