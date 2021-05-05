В Самаре снесут аварийные дома на проспекте Кирова и в поселке Мехзавод

В Самаре избавляются от аварийных строений Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре планируется снести еще два аварийных дома. В настоящее время ищут подрядчиков, которые в июне снесут ветхие постройки.

Один из домов находится на проспекте Кирова, 165 А, а второй дом на Мехзаводе – 3-й квартал, 1 лит. И. Подрядчикам обещают заплатить за работу около миллиона рублей за снос дома в 3-ем квартале и почти 1,2 миллиона за сооружение на проспекте Кирова.

Аукцион продлится до 17 мая 2021 года. После того, как подрядчик будет определен, по контракту дома демонтируют в течение месяца.

Ранее администрация Самары сообщила, что в городе под снос пойдут несколько ветхих домов. Как сказано в документации, сносу подлежат два дома в Ленинском районе, и по одному – в Железнодорожном и Куйбышевском районах. Один из домов в Ленинском районе был построен еще в 19-м веке, на Белгородской снесут общежитие