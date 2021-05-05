Под Самарой в реке нашли труп, но не могут его вытащить

Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Волжском районе Самарской области, на правом берегу реки Волга в озере Моховое был найден труп неизвестного мужчины. Как рассказал КП-Самара источник, знакомый с ситуацией, тело пролежало в воде с осени прошлого года.

- Судя по повреждениям, мужчина утонул в конце лета – начале осени 2020 года. Транспортировать тело на берег сложно, так как он почти разложился, - рассказали КП-Самара собственные источники.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов решают вопрос с транспортировкой трупа из труднодоступного места. Неизвестно, носит ли смерть человека криминальный характер или он мог утонуть в результате несчастного случая.