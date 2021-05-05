В Самаре арестовали мужчину, который жестоко избил ребенка в лифте

Нападавший находится под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские нашли и задержали молодого мужчину, который жестоко избил подростка в лифте и украл у него мобильный телефон. ЧП произошло 1 мая в доме №10 на улице Краснодонская.

- 4 мая сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении, а сегодня по ходатайству следователя ему избрана судом мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Задержанный, ранее судимый местный житель, уже дал признательные показания.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, 16-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу с множественными травмами головы. В настоящее время жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

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