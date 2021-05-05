Названа предварительная причина крупного пожара на дачах в Волжском районе

Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной крупного пожара. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

Предварительной причиной крупного пожара в Волжском районе Самарской области, во время которого сгорели 14 строений на дачных участках, называют неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Пожар произошел во вторник, 4 мая. В дачном массиве "Металлист" около села Воскресенка загорелась трава. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на дачные участки.

На ликвидации пожара работали 136 человек и 44 единицы техники, также привлекался пожарный поезд.

Площадь, пройденная огнем, составила 10 га, сгорело 14 дачных строений. Пожар был ликвидирован ранним утром 5 мая в 5:51.

Погибших и пострадавших в результате пожара не было.

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