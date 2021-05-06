В Самаре свет на Заводском шоссе появится в первой половине мая

Освещение появится в ближайшее время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На первой очереди Заводского шоссе в Самаре до сих пор не подключено освещение. Ранее сообщалось, что фонари должны подключить до конца марта, но сроки сдвинулись к маю.

- Причина в том, что сетевая компания не установила на участке трансформаторную подстанцию, поэтому сроки по подключению освещения сдвинулись, - рассказали в департаменте градостроительства Самары.

По данным компании ССК освещение на Заводском шоссе должно быть включено уже в первой половине мая 2021 года.

Напомним, реконструкция идет с 2018 года. Проезжую часть расширяют до четырех полос от улицы XXII Партсъезда до улицы Авроры. Планируется завершить работы уже к концу этого года