В Самарской области "Туарег" запрыгнул на отбойник, пытаясь уйти от места ДТП на трассе

Водитель внедорожника вильнул в сторону и оказался на отбойнике Фото: СОЦСЕТИ

Утром 7 мая в районе села Переволоки произошло массовое ДТП с тремя автомобилями. Очевидцы поделились фотографиями в социальных сетях.

- На 937 км столкнулись «Форд Фокус» и «Лада Калина». Водитель «Фольксваген Туарег» попытался уйти от столкновения и залетел на металлическое ограждение, - рассказали очевидцы аварии.

По данным ГУ МВД по Самарской области, за медицинской помощью никто из участников не обращался. На место ДТП прибыли медики ЦМК. Они осмотрели пострадавшую из отечественного автомобиля, но девушка отказалась от госпитализации.

Напомним, вчера в Тольятти произошло страшное ДТП. Пожилой водитель умер за рулем и спровоцировал аварию, в которой пострадали два человека.