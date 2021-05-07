В Самаре один автобусный маршрут отменили, а второй сократили

Чиновники приняли окончательное решение по маршрутам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чиновники вынесли решение об отмене автобусного маршрута №59а «15 микрорайон – пост ГАИ», а также о сокращении маршрута №75 «а/с «Аврора» - Аэропорт-2». Ранее перевозчик сообщал, что на данных маршрутах отсутствует устойчивый пассажиропоток.

Ранее маршрут №59а был отменен, так как его маршрут дублировался маршрутом №59. Теперь последний останется в городе один.

Что касается автобуса №75, то его сократили на семь остановочных пунктов и 3 километра. Теперь автобус останавливается только на остановках улица Красных Коммунаров, Станция метро «Победа», улица Средне-Садовая, улица Александра Матросова, Станция метро «Безымянка», Дом Дружбы Народов, Площадь Кирова, улица Юбилейная, Хлебозавод, Железнодорожный музей, Магазин, улица Магистральная, Развилка, улица Офицерская, улица Краснопресненская, улица Транзитная, улица Орлова, улица Грибоедова, Пост ГИБДД, Аэропорт-2, поселок Аэропорт-2.

По словам чиновников, такие нововведения позволят обеспечить ритмичность работы автобусов и установить постоянный интервал. Об этом в администрации начали говорить еще в феврале этого года.