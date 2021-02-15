В Самаре хотят отменить автобус №59а из-за отсутствия пассажиропотока

Автобус №59А уже не курсирует на маршруте, поэтому необходимо исключить его из реестра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрацию Самары обратился перевозчик, который утверждает, что на городском муниципальном маршруте №59а, который следует от 15-го микрорайона до поста ГАИ, отсутствует устойчивый пассажиропоток. Чиновники признали целесообразным предложение отменить данный маршрут, так как автобус дублируется другим маршрутом.

В пояснительной записке к проекту постановления «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара» сказано, что автобусный маршрут №59а в Самаре дублируется аналогичным маршрутом автобусов №59. Кроме того, судя по данным расписания автобусов в транспортном приложении, автобус №59а в настоящее время вообще не ходит.

Таким образом, решение об отмене муниципального маршрута вступит в силу, как только проект постановления пройдет процедуру согласования и регулирующей оценки воздействия, после этого документ отдадут на подпись главе городского округа Самара Елене Лапушкиной.

Напомним, в этом же документе чиновники рассматривают возможность объединения двух городских маршрутов, которые также курсируют в Кировском районе Самары. По словам администрации, объединение автобуса №27 и №7 позволит улучшить транспортную ситуацию в поселке Зубчаниновка. По той же причине планируется объединить автобусы №30 и №65.