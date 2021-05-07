В сети опубликовали видео аварии с шестью грузовиками в Самарской области

В Самарской области произошла авария с шестью грузовиками. Фото - скриншот с видео

Появилось видео крупной аварии в Самарской области, в которой столкнулись шесть грузовиков. Видео опубликовано в группе "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)".

Авария произошла в пятницу, 7 мая, в Сызранском районе на 898-м км трассы М-5. Столкнулись большегрузы, которые ехали в попутном направлении. В результате ДТП пострадал один из водителей.

Причины аварии в настоящее время устанавливаются, на месте ДТП было организовано реверсивное движение, чтобы могли проехать другие автомобили.

Ранее в Тольятти мертвый водитель устроил ДТП с пострадавшими.