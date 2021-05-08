Стали известны подробности аварии с шестью грузовиками в Самарской области

Пострадавшего госпитализировали Фото: ГУ МВД России по Самарской области

По данным пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, массовая авария с участие шести фур произошла 7 мая в 13:50. В это время 51-летний водитель автомобиля Мерседес с номерами 161 региона (Ростовская область) в составе полуприцепа Шмитц, в котором находилось 20 тонн технической соли, ехал по дороге М-5 Урал со стороны Самары в направлении Сызрани. В районе 898 км он столкнулся с большегрузом Вольво, который стоял на обочине в составе транспортной колонны. В полуприцепе автомобиля Вольво были шины.

От удара припаркованный автомобиль поехал вперед и столкнулся с Камазом из 152 региона, который перевозил в полуприцепе Когель поливинилхлорид суспензионный ПВХ-С-6359-М». Камаз также поехал вперед и наехал на автомобиль ГАЗ с номерами 58 региона.

Автомобиль ГАЗ задел большегруз Хендай с номерами 154 региона, который перевозил тары «Кега». Тот также покатился и задел впереди стоящее автомобиль Вольво с номерами 123 региона, который в полуприцепе Хумбару вез стройматериалы.

В результате аварии пострадал водитель Мерседеса. Он был срочно доставлен в больницу.

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