Александр Гацкан покидает самарские «Крылья Советов»

Гацкан покидает самарский клуб

Игрок «Крыльев Советов» Александр Гацкан завершает выступления за самарские «Крылья Советов». Об этом он рассказал в интервью клубному телевидению.

37-летний полузащитник из Молдовы присоединился к самарской команде в июле 2019-го года. До этого в России о выступал за «Ростов», «Рубин» и «Спартак». После вылета «Крыльев» из премьер-лиги в прошлом году, Гацкан остался в команде.

«Я говорил перед сезоном, что пришел, чтобы вернуть команду в премьер-лигу. Я это сделал и с легкой душой могу уйти, но всегда Самара будет в моем сердце», - сказал Гацкан. Футболист признался, что обидно уходить, но «ушел красиво, вывел команду в премьер-лигу».

О своем решении покинуть команду Гацкан объявил после триумфального матча с «Краснодаром-2» в Самаре, в котором «Крылья» победили со счетом 6:0 и получили кубок за победу в ФНЛ.

В составе «Крыльев» Гацкан провел 51 матч в ФНЛ, премьер-лиге и Кубке страны.