В Самаре укладывают асфальт на новом мосту через Сок

Транспортные потоки распределят между двумя мостами / Фото: Дороги Самарской области

В Самаре стартовал очередной этап работ по строительству нового моста через реку Сок. Как отмечают в региональном Минтрансе, они идут с опережением графика. Сейчас дорожники занимаются укладкой асфальта.

Строительство путепровода идет по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». Недавно на объект выделили дополнительные средства из федерального бюджета. Это позволит завершить работы на год раньше – уже в 2021-м.

Напомним, реконструкция моста через Сок стартовала в 2019 году. Она предполагает обновление существующего путепровода и строительство нового. Они буду параллельны. В дальнейшем участок дороги в районе моста расширят до 4 полос. Планируется, что это позволит разгрузить выезд с Красноглинского шоссе на другие трассы.