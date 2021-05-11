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Общество11 мая 2021 17:43

В Самаре с 12 мая по 11 июня перекроют проспект Карла Маркса

Временное ограничение будет действовать на участке от улицы Академика Солдатова до АЗС на Московском шоссе
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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На участке будут переустраивать систему водоотведения

На участке будут переустраивать систему водоотведения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре введут временное ограничение движения транспорта на проспекте Карла Маркса. Перекрытие участка дорог связано с тем, что рабочие будут в период с 12 мая по 11 июня проводить работы по перекладке системы водоотведения.

- С 08:00 12 мая 2021 года до 17:00 11 июня 2021 года будет ограничено движение транспорта по проспекту Карла Маркса на участке от улицы Академика Солдатова до въезда на АЗС по адресу: Московское шоссе, 11, - сообщили в городской администрации.

Самарцев просят с пониманием отнестись к введенным ограничением и заранее планировать свой маршрут следования.

Схема временного ограничения движения транспорта

Напомним, также с 12 мая , на две недели в Кировском и Промышленном районах города будет отключена горячая вода. Это связано с проведением гидравлических испытаний на Самарской ТЭЦ.