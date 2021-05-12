В Самарской области до конца мая будет аномальная жара

Осадков не прогнозируют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гидрометцентр России сообщил, что во второй декаде мая, до 20 мая 2021 года, в Самарской области средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 7 градусов.

На этой неделе, по прогнозу синоптиков, температура воздуха днем может достигнуть отметки в +32 градуса. Осадков не ожидается, будет малооблачно.

Специалисты отмечают, что до конца рабочей недели в Самарской области будет наблюдаться влияние западной периферии антициклона, что приведет к росту атмосферного давления. Именно этот факт способствует рассеиванию облаков и интенсивному прогреву воздуха в дневные часы.

Напомним, что с 12 по 14 мая 2021 года в Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов. Региональное министерство лесного хозяйства опубликовало постановление о запрете на посещение лесов в Самарской области.