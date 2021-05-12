Прокуратуру попросили проверить переименование стадиона «Самара Арена»

Самарцы хотят узнать сумму договора нейминга стадиона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям областной столицы не дает покоя переименование стадиона «Самара Арена» в «Солидарность Арену». Многих волнует вопрос: какова сумма договора нейминга, который ранее заключили банк и руководство спортобъекта.

Открытых данных по этой теме нет. Ни та, ни другая сторона информацию о стоимости и условиях договора не раскрывают. Разобраться в ситуации попросили региональную прокуратуру.

Соответствующее обращение в надзорное ведомство направил бывший депутат совета депутатов Ленинского района Андрей Седогин. Он попросил обязать министерство спорта Самарской области раскрыть данные о сделке по переименованию стадиона. Самарец приводит в пример продажу названия спортобъекта в Екатеринбурге коммерческому банку. Там тайну из этого делать не стали. Сумма договора, рассчитанного на два года, составила 25 млн рублей.