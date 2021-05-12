Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 мая 2021 22:18

Прокуратуру попросили проверить переименование стадиона «Самара Арена»

Спортобъект на три года получил название банка «Солидарность»
Дарья ГОРОХОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)
Самарцы хотят узнать сумму договора нейминга стадиона

Самарцы хотят узнать сумму договора нейминга стадиона

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям областной столицы не дает покоя переименование стадиона «Самара Арена» в «Солидарность Арену». Многих волнует вопрос: какова сумма договора нейминга, который ранее заключили банк и руководство спортобъекта.

Открытых данных по этой теме нет. Ни та, ни другая сторона информацию о стоимости и условиях договора не раскрывают. Разобраться в ситуации попросили региональную прокуратуру.

Соответствующее обращение в надзорное ведомство направил бывший депутат совета депутатов Ленинского района Андрей Седогин. Он попросил обязать министерство спорта Самарской области раскрыть данные о сделке по переименованию стадиона. Самарец приводит в пример продажу названия спортобъекта в Екатеринбурге коммерческому банку. Там тайну из этого делать не стали. Сумма договора, рассчитанного на два года, составила 25 млн рублей.