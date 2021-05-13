За убийство собутыльника жителя Самарской области отправили в колонию на 9 лет

По версии следствия, мужчина убил приятеля ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ставропольский районный суд вынес приговор по делу об убийстве в дачном товариществе возле села Выселки.

Напомним, преступление было совершено 7 сентября 2019 года. По версии следствия, двое мужчин, выпивавших вместе, поссорились, и один из них схватился за нож и нанес оппоненту два удара, от которых тот умер.

Как ранее рассказывали корреспонденту «КП-Самара» представители отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области, действия мужчины были квалифицированы по статье «Убийство». Дело рассматривала коллегия присяжных, и 14 апреля был вынесен обвинительный вердикт.

По закону мужчине грозило от 6 до 15 лет лишения свободы. Суд назначил 9 лет, но отбывать наказание за особо тяжкое преступление мужчина будет в колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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