В Тольятти трех полицейских подозревают в вымогательстве денег у подростка

По версии следствия, они требовали 15 тысяч рублей за то, чтобы не составлять на парнишку протокол за управление машиной без прав Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руслан, Марат и Илнур в полиции работают с 2019 года, дослужились до звания сержантов, ранее ни в чем порочащем замечены не были. Все трое в ближайшее время могут оказаться под следствием.

Все дело в том, что 6 мая в Тольятти они задержали 17-летнего подростка. Егор ехал за рулем «четырнадцатой», которая принадлежит его сводному брату. Парнишку тормознули, проверили документы, выявили нарушение и потребовали с него 15 тысяч рублей за то, чтобы не составлять никаких протоколов. На место с деньгами приехал собственник машины, он же привез деньги, при передаче которых трое предполагаемых оборотней в погонах были задержаны.

11 мая материалы проверки по этому случаю передали представителям местного подразделения Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Трое его возможных фигурантов остаются на свободе