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Общество13 мая 2021 15:40

В Тольятти трех полицейских подозревают в вымогательстве денег у подростка

Уголовное дело в отношении них пока не возбуждено
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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По версии следствия, они требовали 15 тысяч рублей за то, чтобы не составлять на парнишку протокол за управление машиной без прав

По версии следствия, они требовали 15 тысяч рублей за то, чтобы не составлять на парнишку протокол за управление машиной без прав

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руслан, Марат и Илнур в полиции работают с 2019 года, дослужились до звания сержантов, ранее ни в чем порочащем замечены не были. Все трое в ближайшее время могут оказаться под следствием.

Все дело в том, что 6 мая в Тольятти они задержали 17-летнего подростка. Егор ехал за рулем «четырнадцатой», которая принадлежит его сводному брату. Парнишку тормознули, проверили документы, выявили нарушение и потребовали с него 15 тысяч рублей за то, чтобы не составлять никаких протоколов. На место с деньгами приехал собственник машины, он же привез деньги, при передаче которых трое предполагаемых оборотней в погонах были задержаны.

11 мая материалы проверки по этому случаю передали представителям местного подразделения Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Трое его возможных фигурантов остаются на свободе

Коррупция