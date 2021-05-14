В Самарской области горят 13 дачных домов в поселке Энергетик

Объявлен повышенный ранг сложности Пожар №3 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 14:08 диспетчеру пожарной охраны поступило сообщение и пожаре в поселке Энергетик в СДТ «Трест-11». В ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что происходит горение 13 дачных строений и сухой травы.

- Общая площадь возгорания составила 2 га. Пожарные подразделения привлечены по повышенному рангу сложности Пожар №3, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

По предварительным данным пострадавших нет. На месте работают 118 человек личного состава и 25 единиц спецтехники, в том числе два пожарных поезда.

Напомним, сейчас в Самарской области происходит еще один крупный пожар в Ставропольском районе. По данным МЧС, горит мусор к западу от села Ташелка на площади 10 квадратных метров.