В Самаре на кольце Московского шоссе и Луначарского двое пьяных мужчин несколько раз перевернулись на автомобиле

О состоянии парней неизвестно Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре на кольце Московского шоссе и Луначарского, в ночь на 17 мая, произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

- Двое парней в нетрезвом состоянии врезались в бордюр, от чего их автомобиль несколько раз перевернулся и опрокинулся на крышу, - сообщают свидетели аварии.

По словам очевидцев, парни отделались ушибами. На месте ДТП работали сотрудники полиции. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По словам свидетелей аварии, автомобили перевернулся около трех раз Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, в минувшие выходные произошло жуткое ДТП на улице Утевская в Самаре. По данным полицейских, кроссовер «Рено Сандеро» зажало между двумя грузовиками. К счастью, погибших в аварии не было. Травмы получили водитель и 84-летняя пассажирка кроссовера. Сейчас они оба находятся в больнице под наблюдением врачей.