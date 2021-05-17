В Самаре водитель умер за рулем и врезался во встречный КАМАЗ

Автомобиль потерял управление и выехал на встречку. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре, 17 мая, около девяти часов утра, на Южном шоссе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водителю автомобиля ВАЗ-2108 стало плохо за рулем, и он выехал на встречную полосу движения, где врезался в КАМАЗ.

- В момент столкновения 65-летний водитель уже был мертв. В настоящее время устанавливается причина смерти, - сообщили КП-Самара в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, похожая авария случилась в Тольятти, 6 мая 2021 года. У 74-летнего водителя УАЗа оторвался тромб во время движения. Автомобиль потерял управление и врезался во встречную «четверку». В результате аварии пострадали пассажирки автомобиля УАЗ Патриот и водитель ВАЗ-21043.