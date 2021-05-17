У многодетной матери в Самаре забрали последнего ребенка

Раньше дети жили в таких условиях Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Марина С. ранее жила в небольшом поселке в Самарской области. У женщины четверо детей, о воспитании которых она не особенно заботилась. Старшая дочь попала в реабилитационный центр после того, как сожитель матери «случайно» ударил ее локтем в глаз. Еще двое детей больше года живут… в больнице, за это время Марина навестила их один раз.

Семье пытались помочь волонтеры из организации «Право на счастье», но Марине лишнее внимание к своей персоне пришлось не по вкусу, потому что мешало ей устраивать свою личную жизнь. Да и пить-гулять становилась проблематично.

Зимой органы опеки обратились в суд, чтобы ограничить Марину в родительских правах – предполагалось, что эта мера, во-первых, обезопасит детей, а во-вторых, поможет матери осознать свои ошибки, исправиться и принять какие-то меры для возвращения детей в семью.

Но не тут-то было. Марина вместе с младшей дочкой (ей сейчас нет и двух лет) просто скрылась в неизвестном направлении, вместо того, чтобы отдать ее органам опеки, как постановил суд.

- Мы очень переживали за младшенькую, потому что ранее нам поступала информация, что ею мать не занимается, также как и остальными детьми, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» волонтеры из «Право на счастье».

В конце апреля им сообщили, что Марина с дочкой находится в квартире в Самаре, где продолжает вести активный и «веселый» образ жизни. Адрес, полученный от активистов, редакция «Комсомолки» передала органам опеки, которые оперативно выехали туда.

- По указанному адресу действительно находилась и Марина, и ее дочь, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в органах опеки. – Мать добровольно передала нам девочку, ее временно поместили в организацию для детей, оставшихся без попечения родителей. Ее осмотрели медики, состояние здоровья малышки оценили как удовлетворительное.

30 апреля решение суда об ограничении Марины в родительских правах вступило в законную силу. У женщины есть полгода, чтобы найти работу, нормализовать свою жизнь и вернуть себе сына и трех дочерей. Однако пойдет ли она на это – большой вопрос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самарской области 11-летняя девочка заменила мать младшим братьям и сестрам

В сентябре она попала в центр реабилитации, что не так с ее семьей сейчас разбираются следователи (подробности)