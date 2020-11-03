В Самарской области 11-летняя девочка заменила мать младшим братьям и сестрам

Марина, Таня и Маша остались этим летом жить с Денисом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Недетские проблемы

Детство Тани (имена героев этой истории изменены. Прим.автора) из небольшого поселка в Самарской области мало похоже на счастливое. Ее мама Марина выпивает, всю жизнь ищет себе верного спутника жизни, а попутно рожает детей от разных собутыльников, которые исчезают также быстро и неожиданно, как и появляются на горизонте.

Так на хрупкие плечи Тани легла забота о младших сестренках Дашке и Машке, а также о братишке – Ване. Девочке 11 лет, но порой у нее просто нет возможности пойти в школу – кто будет последит за малышами, если мать с утра уже изрядно «весела»? Да и в школе девочке приходится нелегко – в поселке, конечно, нет модников в брендовых шмотках, но откровенно старенькая одежда Тани бросается в глаза. Всем, кроме ее матери – у нее в жизни другие заботы.

- Мы об этой семье узнали еще в прошлом году, привозили им помощь – продуктовый набор для детей, и поразились условиям в которых они живут. Такое ощущение, что в их квартире ремонт не делали с момент постройки дома, - рассказали корреспондентам «КП-Самара» волонтеры из организации «Право на счастье».

При этом семья Тани на учете в ПДН не состоит. За ней присматривают лишь сотрудники местных органов опеки, считается, что Марина и ее дети попали в трудную жизненную ситуацию.

- В ноябре 2019 года нам поступи сигнал из школы о том, что за девочка часто пропускает занятия, а ее мама не заботится о ней и не следит за ее успеваемостью, - рассказали «Комсомолке» в органах опеки. – Наши специалисты выехали туда, провели профилактическую работу, ситуация стабилизировалась. В январе был повторный сигнал, но уже от местных жителей, однако информация не подтвердилась.

Волонтеры уточняют: «стабилизация» ситуации выразилась в том, что среди нищенской обстановки в квартире появилась новая мебель. Но на поведении многодетной матери это никак не сказалось – наоборот, устраивать гулянки ей стало намного комфортнее.

Волонтеры говорят, что квартира давно требует ремонта Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Тревожные сигналы

Весной ситуация начала выходить из-под контроля. Местные жители, с которыми контактировали волонтеры, заметили пропажу двух детей. Вот еще вчера Дашка и Ваня носились по поселку, а сегодня их не видно. Дети обнаружились в диспансере, где лечат довольно серьезное заболевание. Там они провели по крайней мере полгода и не то, чтобы сильно скучали по маме. По Тане – да, но своих денег, чтобы навещать младшеньких у девочки не было. А мама Марина отсутствие детей словно не замечала, навестила их один раз, после чего, видимо, решила, что без двух ртов семье будет легче. Дети до сих пор находятся в этом учреждении.

В доме остались Таня, ее годовалая сестренка Маша, мама Марина и ее новый сожитель Денис. Ситуация стала накаляться: Таня и Денис не могли найти общий язык, и девочка при каждом удобном случае пыталась удрать к своей «бабушке» – та, пусть и не кровная родственница на самом деле, но проявила к девочке искреннюю заботу в свое время и всегда была рада ее видеть.

Гром грянул в сентябре. Таня перестала ходить в школу. Учительница пришла к ней домой узнать, в чем дело,. Ее заверили: все хорошо, просто девчонка немного приболела. Учительница вышла из подъезда и увидела в окне Таню. Под глазом у девочки она разглядела внушительного размера синяк. Женщина ужаснулась и сообщила в надзорные органы: вдруг девочку в семье бьют? Надо разобраться!

Тревогу забили и волонтеры, а вслед за ними - и корреспонденты «КП-Самара». В ответ на наши запросы мы раз за разом получали ответы о том, что все в порядке, и ситуация под контролем.

- 28 сентября Таню временно определили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних до выяснения полицией всех обстоятельств происшествия, - сообщили журналистам в органах опеки. – Девочку осмотрели врачи, у нее диагностирован ушиб мягких тканей лица. В настоящее время состояние ее здоровья оценивается как удовлетворительное, эмоциональное состояние - стабильное, спокойное, ровное. В Центре с ней проводится работа, направленная на поддержание стабильного эмоционального состояния и коррекцию детско-родительских отношений.

Прокуратура рассказала, почему полицейские не стали возбуждать уголовное дело Фото: предоставлено пресс-службой

Тяготы следствия

Полицейские поговорили с членами семьи и… вынесли отказ в возбуждении уголовного дела.

- Таня сказала им, что травму получила случайно: Денис резко развернулся и попал ей локтем в лицо, - уточнили в областной прокуратуре. – В связи с неполнотой проведенной проверки решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материал возвращен в полицию.

Между тем, у волонтеров есть свои догадки о том, как Таня «заработала» синяк под глазом:

- Они ругались с Денисом, он ударил ее. Марина при этом присутствовала, но не посчитала нужным заступиться за дочь, - говорят в организации «Право на счастье». – Она даже заявила нам: «Ой, ладно, не так уж сильно он ее избил, сама виновата».

Разумеется, писать заявление на своего сожителя она отказалась. Тем временем этой историей заинтересовались следователи.

- Проводится проверка, чтобы установить есть ли основания для возбуждения уголовного дела по ст.156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в региональном Следственном комитете.

Таня, Ваня и Даша пока изолированы от семьи: старшая – в реабилитационном центре, - младшенькие – в леченом заведении, у них нет возможности общаться между собой, и это детей очень расстраивает. На попечении Марины и Дениса остается Маша, которой недавно исполнился годик – о ее судьбе Таня беспокоится больше всего. По собственному опыту она знает, насколько глуха бывает ее мама к нуждам собственных детей.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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