В Самаре фура попала в открытый колодец и повредила топливный бак

Топливо разлилось на всю дорогу Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром, 17 мая, в Самаре, на пересечении улиц Авроры и Мориса Тореза произошло ДТП с розливом топлива. Из-за аварии пришлось перекрыть участок дороги.

- Грузовой автомобиль MAN наехал на открытый колодезный люк. В результате у большегруза повредился топливный бак, и горючее разлилось на дорогу. На месте ЧП работают пожарные и полицейские, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, пострадавших в аварии нет. На время устранения последствий розлива топлива участок дороги перекрыт.

Напомним, сегодня утром в Самаре произошла авария с погибшим водителем. По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем, и он выехал на полосу встречного движения, где врезался лоб в лоб в КАМАЗ. Как сообщили в ГУ МВД, в момент столкновения водитель легкового автомобиля был уже мертв.