Начальник ГИБДД рассказал, почему электросамокаты в Самаре носятся по тротуару

Электросамокаты могут быть опасны для пешеходов

11 мая в больницу имени Семашко привезли 62-летнюю женщину. Татьяна Владимировна стояла на остановке «Завод имени Тарасова» на ул.Ново-Садовой, когда в нее на полном ходу въехал самокат. Она даже не успела испугаться – так быстро все произошло. Врачи диагностировали у женщины травму головы, оказали необходимую помощь и отпустили домой.

К сожалению, Татьяна Владимировна - не первая, и вероятно, не последняя в этом году жертва двухколесного транспорта. Но точную цифру вряд ли кто-то сможет озвучить – по таким происшествиям отдельная статистика не ведется.

- Статус электросамокатов, моноколес и сигвеев пока не определен, мы считаем их средством индивидуальной мобильности, - рассказал начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов на "пресс-конференции в КП-Самара. – Человек, который управляет таким аппаратом, формально пока считается пешеходом, поэтому ему нельзя передвигаться по проезжей части – либо по тротуару, либо по велодорожке. Хотя, да, мы понимаем, что это нелогично, ведь такой вид транспорта способен развивать скорость более 20 км в час и представлять опасность для пешеходов.

В ГИБДД говорят: проблема эта не в Самарской области появилась, она носит общероссийский характер и сейчас активно обсуждается на федеральном уровне. Но нормативных документов, которые регламентировали бы движение на этом виде транспорта, пока нет.