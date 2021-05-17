Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 мая 2021 15:56

Начальник ГИБДД рассказал, почему электросамокаты в Самаре носятся по тротуару

Он отметил, что нужны нормативные документы, которые регламентировали бы движение на этом виде транспорта
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Электросамокаты могут быть опасны для пешеходов

Электросамокаты могут быть опасны для пешеходов

11 мая в больницу имени Семашко привезли 62-летнюю женщину. Татьяна Владимировна стояла на остановке «Завод имени Тарасова» на ул.Ново-Садовой, когда в нее на полном ходу въехал самокат. Она даже не успела испугаться – так быстро все произошло. Врачи диагностировали у женщины травму головы, оказали необходимую помощь и отпустили домой.

К сожалению, Татьяна Владимировна - не первая, и вероятно, не последняя в этом году жертва двухколесного транспорта. Но точную цифру вряд ли кто-то сможет озвучить – по таким происшествиям отдельная статистика не ведется.

- Статус электросамокатов, моноколес и сигвеев пока не определен, мы считаем их средством индивидуальной мобильности, - рассказал начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов на "пресс-конференции в КП-Самара. – Человек, который управляет таким аппаратом, формально пока считается пешеходом, поэтому ему нельзя передвигаться по проезжей части – либо по тротуару, либо по велодорожке. Хотя, да, мы понимаем, что это нелогично, ведь такой вид транспорта способен развивать скорость более 20 км в час и представлять опасность для пешеходов.

В ГИБДД говорят: проблема эта не в Самарской области появилась, она носит общероссийский характер и сейчас активно обсуждается на федеральном уровне. Но нормативных документов, которые регламентировали бы движение на этом виде транспорта, пока нет.