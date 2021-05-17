В Самаре два дома сгорели при пожаре в дачном массиве в Красноглинском районе

Огонь бушевал на площади в 170 кв. м Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Красноглинском районе Самары днем 17 мая 2021 года произошел пожар. На 10-й линии СПК «Звездочка» вспыхнули два частных дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Очевидцы вызвали экстренные службы в 12:49. На место оперативно прибыли несколько пожарных расчетов. По приезде они установили, что огонь охватил одноэтажный нежилой дом и двухэтажный жилой дом. Общая площадь пожара составила 170 кв. м.

Сотрудники МЧС боролись с огнем в течение часа. В тушении задействовали 47 человек и 12 спецмашин. Ликвидация возгорания была объявлена в 13:50. К счастью, ЧП обошлось без жертв и пострадавших. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.

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