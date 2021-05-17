240 пожаров за выходные: почему горит Самарская область и что делать

В большинстве ЧП виновата человеческая халатность Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области за минувшие выходные, с 14 по 17 мая 2021 года было зарегистрировано 240 пожаров, из которых 101 – природные. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, во время этих происшествий были спасены два человека, а двое погибли, 29 человек эвакуировали из горящих зданий, травмы получил один пострадавший. Рассказываем о наиболее значимых пожарах, которые произошли в Самарской области в прошедшие несколько дней.

Что и где горело

Так, в пятницу 14 мая, в Самарской области произошло четыре крупных пожара в Красноглинском, Октябрьском, Волжском районах и в городе Октябрьск.

Около часа дня в Красноглинском районе Самарской области, на улице Ветвистая, 20А горели гаражи и мусор на площади 100 квадратных метров. 37 пожарных тушили огонь на протяжении полутора часов, было использовано 11 единиц спецтехники.

Чуть позже, около половины третьего дня, на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании домашних вещей в квартире на улице Осипенко, 136 в Самаре. Через двадцать минут пожарные смогли справиться с огнем на площади 4 квадратных метра. Из пожара в квартире была спасена 62-летняя женщина.

В три часа дня вызов поступил из дачного массива «Трест-11» в поселке Энергетик. Там, 146 пожарных на протяжении нескольких часов тушили 12 дачных домов и сухую траву на площади 10 га. К счастью, в результате крупного пожара никто не пострадал.

В городе Октябрьск в пожаре в частном доме погиб ребенок 9-ти лет. ЧП произошло на улице Ясная Поляна, 2. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров, пожарные смогли ликвидировать возгорание в течение часа.

Рано утром, в субботу, 15 мая, сообщение о пожаре поступило из дачного массива «Сорокины Хутора». На место ЧП выезжали 28 человек личного состава. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности «1-БИС». Как сообщили в ГУ МЧС, на улице Магистральная, 4 горела баня-сауна на площади 100 квадратных метров.

В эту же субботу, днем, в Чапаевске при пожаре травмы получил 61-летний мужчина. Как стало известно, на улице Путиловская, 47 произошло возгорание частной бани 12 квадратных метров. Чтобы потушить пожар, пришлось задействовать силы 12 пожарных.

Около шести часов утра, 16 мая 2021 года, в Сызрани в многоэтажном доме по адресу проспект 55 Октября, 55 в одной из квартир загорелись домашние вещи. Пожарные для безопасности эвакуировали из подъезда 17 жильцов.

Похожий пожар произошел в Самаре на улице Гастелло, 35. Там, около половины десятого утра загорелись вещи в квартире. Из дома было эвакуировано 12 человек. Пожар удалось ликвидировать в течение получаса.

В Кинельском районе в селе Малая Малышевка, в воскресенье, в пожаре погиб молодой мужчина 35 лет. Как сообщили пожарные, на улице Советская, 154 горело неэксплуатируемое строение на площади 20 квадратных метров. Восемь пожарных справились с огнем за 13 минут, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось.

Также не удалось спасти и 85-летнего пенсионера из Кишкинского района. Около половины третьего дня на станции Погрузочная, улица Полевая, 5, сгорели две частные бани на площади 30 квадратных метров.

Днем, 16 мая, в селе Сухая Вязовка, пожарные спасли 41-летнего мужчину, однако его автомобиль БМВ спасти не удалось. По данным регионального МЧС, на улице Озерная-1, 9 горела хозяйственная постройка и автомобиль . Общая площадь возгорания составило 30 квадратных метров.

Кто виноват

В ГУ МЧС региона рассказали, что является основной причиной возгораний в быту и на природе. И в том и в другом случаях виновата человеческая халатность. В большинстве случаев, неосторожное обращение с огнем или не соблюдение правил пожарной безопасности приводят к трагическим последствиям.

В Самарской области в настоящее время действует запрет на посещение лесов и разведение костров. При устоявшейся жаркой и сухой погоде в регионе количество пожаров резко увеличивается.

Пожарные настоятельно просят соблюдать запрет на посещение лесов, а также не разводить костры и не жечь сухую траву. Одной из причин возгорания лесов и полей в МЧС назвали непотушенные спички и сигареты. Необходимо проявить сознательность и не выбрасывать опасные предметы вблизи лесов и сухой травы, ведь брошенный на обочину из окна автомобиля окурок сигареты может стать причиной крупного лесного или природного пожара.

Что делать, чтобы обезопасить себя и окружающих

Специалисты МЧС также объяснили, что нужно делать, если был обнаружен начинающийся пожар.

1. При обнаружении небольшого пала травы, нужно постараться затушить его самостоятельно подручными средствами – водой, землей или песком.

2. Если вы смогли затушить или затоптать пламя, необходимо некоторое время подождать и убедиться, что не происходит тление травы, иначе огонь может вспыхнуть вновь.

3. Если огонь сильно разгорелся и потушить его самостоятельно не безопасно, то нужно немедленно обратиться в экстренную службу по телефонам 01, 101 или 112.

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