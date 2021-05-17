В Самарской области на реке Чапаевке утонул подросток

Водолазы нашли тело парня на глубине четырех метров / Фото: ПСС Самарской области

В понедельник, 17 мая, на реке Чапаевке в Самарской области произошло ЧП. Там утонул 17-летний подросток, сообщает пресс-служба ПСС региона.

- Компания молодых людей пересекала протоку реки. В какой-то момент один из ребят пропал. Подростки попытались сами найти товарища, но поиски результата не дали. Тогда молодые люди обратились к полицейским, а те привлекли водолазов, - рассказали в оперативном ведомстве.

Пропавшего подростка нашли на середине протоки. Его тело находилось на 4-метровой глубине. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины происшествия.

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