В Самаре водитель Infiniti врезался в две стоящие попутки и перевернулся на крышу

Водитель иномарки отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В полиции рассказали подробности аварии на кольце улицы Луначарского и Московского шоссе в Самаре, которое произошло вечером 16 мая. Напомним, там опрокинулся на крышу Infiniti FX45.

Ранее сообщалось, что иномарка наехала на бордюр и несколько раз перевернулась. Однако в ГУ МВД по Самарской области сообщили, что участниками ДТП были еще две легковушки.

- 29-летний водитель Infiniti, двигаясь со стороны улицы Гагарина в направлении Московского шоссе, нарушил п. 10.1 ПДД РФ (превышение скорости) и столкнулся с Renault Logan и Skoda Octavia, которые стояли в попутном направлении. После этого Infiniti опрокинулся, - рассказали в полиции.

В результате аварии пострадали двое – водитель и 45-летний пассажир автомобиля-перевертыша. Оба получили травмы головы. Медики назначили им амбулаторное лечение.

По данным сотрудников ГИБДД, предполагаемый виновник ДТП отказался проходить медосвидетельствование. Сейчас полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия.