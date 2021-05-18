В парке Металлургов в Самаре вновь заработал прокат лодок и катамаранов

Прокат лодок и катамаранов будет работать ежедневно с 10 до 22 часов / Фото: МАУ "Парки Самары"

В Самаре в парке Металлургов возобновил работу прокат катамаранов и лодок. Теперь жители и гости города смогут вновь покататься по озеру и вблизи полюбоваться на фонтан «Царевна-лебедь». Об этом в соцсетях сообщает МАУ «Парки Самары».

Прокат лодок и катамаранов будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. В течения дня возможны два перерыва – с 14:00 до 14:30 и с 18:00 до 18:30. Стоимость катания в будни – 250 рублей за 30 минут. Для соцгрупп дешевле – 200 рублей. В выходные – 350 и 300 рублей соответственно.

Напомним, в начале мая в Самаре заработал аттракцион в парке имени Юрия Гагарина. Это 55-метровое колесо обозрения. Покататься на нем и посмотреть на просторы города с высоты птичьего полета можно как в будни, так и в выходные. Работает аттракцион с 10:00 до 22:00.