В Самаре две очереди набережной соединят эстакадой

Набережная в Самаре станет непрерывной Фото: Антон СЕНЬКО

Губернатор Самарской области в своем ежегодном послании в депутатам и жителям региона поручил подготовить проект по строительству эстакады, которая соединит две очереди набережной в Самаре. По словам Дмитрия Азарова, это необходимо для того, чтобы повысить туристическую привлекательность региона.

- Необходимо объединить старую и новую набережную. Эстакада должна проходить от Вилоновского спуска до Маяковского спуска, - заявил губернатор.

Напомним, в своем послании губернатор Дмитрий Азаров сообщил об открытии движения по новому мосту через реку Сок. Сдача объекта произошла на полтора года раньше намеченного срока. Сейчас старый мост закрыт на реконструкцию, которая должна завершиться уже к осени этого года.