В Тольятти детям начнут делать бесшовные операции при помощи нового оборудования

Стоимость аппаратов - около 1,3 млн рублей. Фото: предоставлено БФ "ЕВИТА"

17 мая в Тольяттинской городской детской клинической больнице появилось новое оборудование, которое позволит делать малышам сложные операции с ювелирной точностью. У детей больше не будет швов и долгого восстановительного периода – через маленькие проколы при помощи видеокамер и высокоточных аппаратов врачи смогут проводить все необходимые манипуляции максимально безопасно для здоровья маленького пациента.

Новое видеоэндоскопическое оборудование в больницу передал в дар основатель самарского благотворительного фонда «ЕВИТА» Владимир Аветисян. Его стоимость - почти 1,3 млн рублей.

- Та эндоскопическая техника, которую мы используем сейчас, служит нам 17 лет и уже выработала свой ресурс, - признала главный врач Тольяттинской детской городской клинической больницы Светлана Гаршина. - В случае её отказа нам бы пришлось отменять плановые операции и госпитализировать детей из Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района в стационары Самары. Поэтому для нас и наших пациентов это очень своевременный подарок.

Напомним, благотворительный фонд «ЕВИТА» в Самарской области был создан в январе 2019 года, он специализируется на помощи неизлечимо больным детям. Силами фонда в ноябре 2019 года в больнице имени Середавина в Самаре и в детской городской больнице в Тольятти обустроили специальные палаты для паллиативных детей, где под рукой есть все необходимое – причем не только медицинское оборудование, но и разнообразные мелочи для бытовых нужд мамы и ребенка.