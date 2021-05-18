В Самаре на станции Безымянка мужчину сбил поезд

Мужчина получил травмы головы и был госпитализирован в больницу Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Вечером, 18 мая, на станции «Безымянка», в районе Птичьего рынка, под поезд попал 50-летний мужчина. Об этом КП-Самара сообщили в транспортной прокуратуре.

- ЧП произошло на 1109 км пикет №3. Мужчина переходил пути в неположенном месте, когда приблизился поезд, - сообщили в транспортной прокуратуре.

Пострадавший получил теменную травму, а также сотрясение головного мозга. Мужчину на скорой доставили в больницу.

В настоящее время по факту происшествия сотрудниками транспортной прокуратуры проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним,в минувшие выходные в Самарской области 15 вагонов с щебнем сошли с рельс. В Приволжском следственном управлении на транспорте СК России сообщили «КП-Самара» о повреждениях железнодорожного полотна и опор контактной сети.